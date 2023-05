Il rapporto con Souloukou, il doppio lavoro con Olympiacos e Nottingham Forest e il capolavoro al Monza: chi è Francois Modesto, il possibile sostituto di Pinto

LAROMA24.IT (Emanuele Polzella) - Il futuro di Tiago Pinto è in bilico. Il general manager della Roma ha il contratto in scadenza nel 2024 ed è seguito con particolare attenzione da alcuni club di Premier League tra cui Tottenham e West Ham. Nella rassegna stampa odierna il quotidiano 'La Repubblica' ha rivelato che in caso di addio del dirigente portoghese starebbe prendendo quota il profilo di François Joseph Modesto come eventuale sostituto.

Chi è François Modesto? La carriera da calciatore e dirigente

Nato il 19 agosto 1978 a Bastia, Modesto conta quasi 600 presenze nel calcio professionistico e ha vestito le maglie di Bastia (anche a fine carriera), Cagliari, Monaco e Olympiacos per poi appendere gli scarpini al chiodo nell'estate del 2016.

Subito dopo il ritiro tornò in Grecia e venne nominato direttore sportivo dell'Olympiacos per un anno. “Fammi vedere cosa sai fare. Con queste parole il presidente decise di darmi in mano la squadra”, la rivelazione di Modesto sulla nascita della sua carriera da dirigente ai microfoni di gianlucadimarzio.com. Nel 2017 cambiò ruolo e divenne direttore dell'area scouting del club greco e ricoprì questa carica fino al 2019. Proprio in Grecia, dove vinse tre campionati e una coppa nazionale oltre agli ottimi risultati ottenuti nelle competizioni europee, lavorò con Lina Souloukou, attuale CEO della Roma.

Dal 2019 al 2022 operò contemporaneamente sia per l'Olympiacos sia per il Nottingham Forest (come direttore dell'area tecnica) poiché il presidente delle due società è lo stesso, ovvero Evangelos Marinakis, anche lui accostato alla Roma come possibile investitore. In Inghilterra ha stupito tutti ed è tra gli artefici della promozione in Premier League dei 'Tricky Trees' dopo ben 23 anni grazie alle sue scelte di mercato. “Ora sono direttore di mercato sia del Nottingham Forest sia dell'Olympiacos. È difficile dedicare tempo ad entrambi: sono costantemente in aereo, ma ho un gruppo di collaboratori molto valido. Il segreto per fare bene? Stare vicini alla squadra delle due che ha più bisogno".

Tra le sue operazioni di mercato più importanti ci sono le cessioni di Daniel Podence al Wolverhampton per 20 milioni, Panagiotis Retsos al Bayer Leverkusen per 17,5 milioni, Matty Cash all'Aston Villa per 15 milioni e Konstantinos Tsimikas al Liverpool per 13 milioni. Inoltre, per quanto riguarda il mercato in entrata, convinse Sokratis Papastathopoulos ad accettare la proposta dell'Olympiacos.

Nella passata estate ha accettato la proposta di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani per trasferirsi al Monza, dove svolge la carica di consulente dell'area tecnica e si occupa sia di mercato sia della gestione dei rapporti tra società e prima squadra. I brianzoli stanno disputando una stagione davvero pazzesca e, se al momento si trovano ottavi in classifica, parte del merito è anche di Modesto.

A soli 44 anni ha ottenuto risultati di tutto rispetto e ora, probabilmente con lo zampino di Lina Souloukou, potrebbe sbarcare in un top club come la Roma.