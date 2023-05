Calciomercato Roma: Pinto nel mirino del Tottenham. Il gm giallorosso ha già parlato con gli Spurs

Quello di Tiago Pinto è uno dei nomi emersi negli ultimi giorni per ottenere il posto di direttore sportivo del Tottenham, vacante dopo l'addio di Fabio Paratici. Come riporta il sito specializzato in calciomercato, tra i colloqui avuti recentemente dai dirigenti degli Spurs, c'è anche quello con il general manager della Roma, con cui avrebbero parlato a Londra. Le altre piste calde sono quelle che portano a Tim Steidten, che a marzo si è liberato dal Bayer Leverkusen, Marco Neppe, dt del Bayern Monaco e Lee Dykes del Brentford.

(tuttomercatoweb.com)

