"Ora testa e piedi solo a Budapest". Spunta Modesto per il dopo Pinto

Un pareggio che serve a poco, almeno per la classifica di Serie A. La Roma dopo la penalizzazione della Juventus sale al sesto posto in classifica, a quattro punti dal Milan quarto. [...] Il focus della Roma è tutta sulla sfida al Siviglia. Un'evidenza chiara fin dal l', come ammesso dallo stesso José Mourinho: «La finale è più importante del campionato. È ovvio sia così. Nel primo tempo c'è stata poca concentrazione e voglia di giocare. Peritanti cambi, magari anche per colpa mia. Ma la nostra situazione non è facile. Dobbiamo giocare una finale e abbiamo tanti giocatori stanchi, abbiamo dei cambi obbligati prima

dell'inizio della partita. Non è facile fare una gestione così».[...]

Sabato si va a Firenze, quattro giorni prima della partita più importante:

«Sarà un allenamento. Andremo lì con serietà. Farò dei cambi, ancora di più di oggi, e cercheremo di fare il nostro meglio». […] Sul mercato si fa largo il nome di Francois Modesto come nuovo gene-ral manager dell'area sportiva della Roma in caso di addio di Tiago Pinto. Il francese ha un profilo internazionale già strutturato e l'età giusta per ricoprire il ruolo. A soli 45 anni ha già vinto un campionato con il Nottingham Forest (in Championship) e quest'anno ha stupito tutti con il Monza, club neo promosso ora all'ottavo posto in classifica.

(La Repubblica)