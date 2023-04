Sabato il Milan, arbitra Orsato. Stadio Roma, Veloccia: "Domani la conferenza dei capigruppo per calendarizzare la delibera"

Mancano solamente due giorni al big match tra Roma e Milan (arbitra Orsato), valido per la trentaduesima giornata di Serie A e in programma sabato alle ore 18 allo Stadio Olimpico. José Mourinho sta preparando una gabbia per arginare gli attacchi dei rossoneri e spera di recuperare Paulo Dybala, non al meglio in seguito al trauma distorsivo/contusivo alla caviglia sinistra rimediato contro l'Atalanta.

L'assessore all'Urbanistica del Comune di Roma, Maurizio Veloccia, ha rilasciato alcune dichiarazioni su nuovo stadio della Roma a Pietralata e ha affermato che "domani si terrà la conferenza dei capigruppo per calendarizzare la delibera". Nella giornata di domani, inoltre, è atteso il parere della commissione Lavori pubblici.

I LINK ALLE NOTIZIE PIÙ IMPORTANTI DELLA GIORNATA

CORSERA - MILAN, BAYER E INTER: I POSTI SONO GIÀ ESAURITI

GASPORT - MOU STUDIA LA NUOVA ROMA: DYBALA OTTIMISTA E JOSÉ PREPARA UNA GABBIA PER IL DIAVOLO

STADIO ROMA: PARERE FAVOREVOLE ANCHE DALLA COMMISSIONE PATRIMONIO. DOMANI IL VOTO DEI LAVORI PUBBLICI

ROMA-MILAN: ARBITRA ORSATO - I PRECEDENTI

ABRAHAM: “CONTRO IL FEYENOORD ERANO TUTTI GASATI, ANCHE LA PANCHINA”

STADIO ROMA, VELOCCIA (ASS. URBANISTICA): “DOMANI CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO PER CALENDARIZZARE LA DELIBERA, IN 10-15 GIORNI RISULTATO A CASA”

IN THE BOX - PER RUI GARANTISCE LUI

MONZA-ROMA, SOLD OUT IL SETTORE OSPITI

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL’ETERE ROMANO

LR24