Mercoledì 3 maggio alle ore 21 la Roma affronterà il Monza all'U-Power Stadium nel match valido per la trentatreesima giornata di Serie A. Nonostante si tratti di un turno infrasettimanale, i tifosi giallorossi sosterranno (come sempre) la propria squadra e i biglietti sono stati venduti a una velocità impressionante: i tagliandi per il settore ospiti, infatti, sono terminati in un solo giorno.

(acmonza.com)

