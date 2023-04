FOCOLARI: "Sarebbe un suicidio giocare a 4 contro questo Leao" - BALZANI: "Obiettivo recuperare Smalling nel ritorno col Bayer"

Tra la gara col Milan, atteso sabato alle 18.00 allo Stadio Olimpico, e le assenze in casa Roma per infortunio: sono i temi principali lungo le trasmissioni radiofoniche. "Sarebbe un suicidio giocare a 4 contro questo Leao...", dice Furio Focolari. "Dispiace per Smalling ma gli altri possono dare il loro contributo", aggiunge Alessandro Vocalelli. Secondo Francesco Balzani "l’obiettivo che si è posta la Roma è quello di recuperare Smalling per la partita in Germania contro il Bayer Leverkusen".

Infine, per Piero Torri "è ancora possibile arrivare tra le prime quattro in campionato a patto di non perdere le partite casalinghe con Milan e Inter".

Serra? Credo che la sua carriera sia finita, un ufficiale di gara non può rivolgersi in quel modo ad un allenatore (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Sarebbe un suicidio giocare a 4 contro questo Leao... (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Sull’infortunio di Smalling non c’è tantissima chiarezza: da quello che filtra l’obiettivo che si è posta la Roma è quello di recuperarlo per la partita in Germania contro il Bayer Leverkusen. Llorente invece sarà difficilmente recuperabile, mentre Wijnaldum potrebbe e dovrebbe recuperare forse anche per la partita contro l’Inter. Dybala sarà disponibile contro il Milan ma deve essere gestito bene per evitare altri problemi: sono dell’idea che meno viene utilizzato in campionato meglio è in vista chiaramente della semifinale (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Dispiace per Smalling ma gli altri possono dare il loro contributo. Nelle ultime partite la Roma sta risolvendo il problema del gol, il vero problema è che non sai mai che Roma ti troverai davanti, è altalenante (ALESSANDRO VOCALELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Credo sia ancora possibile arrivare tra le prime quattro in campionato a patto di non perdere le partite casalinghe con Milan e Inter (PIERO TORRI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Col Milan è una partita importante che può valere una stagione. In questo momento Belotti è più affidabile di Abraham (SIMONE TIRIBOCCHI, Tele Radio Stereo, 92.7)