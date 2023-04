ROMA-MILAN: arbitra Orsato

Toccherà ad Orsato il fischietto di Roma-Milan, in programma sabato alle 18 allo Stadio Olimpico. Il match che vale molto in chiave qualificazione alla prossima Champions League è stato affidato all'esperto arbitro di Schio, coadiuvato dagli assistenti Baccini e Berti, con Camplone come IV uomo. Dipaolo e Abbattista saranno rispettivamente Var e Avar dell'incontro.

LECCE – UDINESE Venerdì 28/04 h. 18.30

MARCHETTI

COLAROSSI – MONDIN

IV: GARIGLIO

VAR: VALERI

AVAR: DI MARTINO

SPEZIA – MONZA Venerdì 28/04 h. 20.45

RAPUANO

LO CICERO – VIVENZI

IV: SANTORO

VAR: MARINI

AVAR: DI PAOLO

NAPOLI – SALERNITANA Sabato 29/04 h. 15.00

MARCENARO

MELI – ALASSIO

IV: VOLPI

VAR: DI MARTINO

AVAR: FOURNEAU

ROMA – MILAN Sabato 29/04 h. 18.00

ORSATO

BACCINI – BERTI

IV: CAMPLONE

VAR: DIPAOLO

AVAR: ABBATTISTA

TORINO – ATALANTA Sabato 29/04 h. 20.45

SACCHI

CARBONE – GIALLATINI

IV: MAGGIONI

VAR: BANTI

AVAR: MARINI

INTER – LAZIO h. 12.30

GUIDA

GALETTO – DI IORIO

IV: PAIRETTO

VAR: CHIFFI

AVAR: AYROLDI

CREMONESE – H. VERONA h. 15.00

DOVERI

TEGONI – IMPERIALE

IV: ZUFFERLI

VAR: IRRATI

AVAR: MUTO

SASSUOLO – EMPOLI h. 15.00

DIONISI

MASTRODONATO – BOTTEGONI

IV: BARONI

VAR: ABBATTISTA

AVAR: LONGO S.

FIORENTINA - SAMPDORIA h. 18.00

GIUA

PERETTI – DEL GIOVANE

IV: GUALTIERI M.

VAR: NASCA

AVAR: MASSIMI

BOLOGNA – JUVENTUS h. 20.45

SOZZA

PRETI – YOSHIKAWA

IV: MINELLI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PAGANESSI