Stadio Roma: parere favorevole anche dalla commissione Patrimonio. Domani il voto dei Lavori Pubblici

In una seduta lampo la commissione capitolina Patrimonio, questa mattina, ha espresso parere favorevole alla delibera che riconosce il pubblico interesse per il nuovo stadio della Roma a Pietralata. Il via libera, dopo quello delle commissioni Ambiente, Sport e Mobilità, è arrivato con otto voti favorevoli mentre tre consiglieri non hanno partecipato al voto, gli esponenti di M5s e FdI.

Domani è atteso l'ultimo parere da parte della commissione Lavori pubblici. Poi il testo potrà essere approvato dall'Assemblea capitolina, i primi giorni di maggio.

Come riferisce il giornalista de "Il Romanista" Andrea De Angelis, l’Assemblea Capitolina ha votato il rendiconto, concludendo così i propri lavori. Domani, invece, si terrà regolarmente la seduta della Commissione Lavori Pubblici.