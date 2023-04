La difesa non c'è più: servono rinforzi

Il cantiere Roma si deve adattare alle intemperie: quando piove bisogna ripararsi. Dopo Smalling, anche Llorente ha riportato una lesione muscolare e rischia di restare fuori a lungo. E così Mourinho prepara una squadra rattoppata e coperta contro il Milan. E' uno scontro diretto: le due squadre hanno pareggiato 2-2 all'andata e hanno stessi punti in classifica e stessa differenza reti. Un altro pareggio rinvierebbe a tempi migliori il verdetto su chi sia il più forte e meritevole. Perciò brama, nell'emergenza, ragiona sulla strategia più adatta. (...) Celik potrebbe anche essere confermato come esterno a tutta fascia con Spinazzola sull'altro lato. Nel terzetto difensivo invece non ci sarebbe molto da scegliere: con Mancini, ormai indiscutibile e intangibile nelle percezioni della tifoseria, avrà la possibilità di riscattarsi lbanez, che nel match d'andata ispirò la rimonta segnando il gol del 2-1, con il ritorno tra i titolari di Marash Kumbulla. (...) Anche i due mediani saranno impegnati nella fase difensiva: Cristante più Matic. Il primo tenderà anche ad allargarsi a destra per raddoppiare su Leao, che verrà accompagnato spesso da Theo Hernandez. Per questa ragione è probabile che Pellegrini, oppure E Shaarawy se Dybala non sarà in condizione di cominciare la partita, sarà chiamato a un intenso lavoro di sacrificio nei rientri. (...)

(corsport)