Orsato...minore: 5 ko nelle ultime 5 gare della Roma. 2 precedenti contro il Milan: una vittoria e un pari

48 anni a novembre, dal 2006 in Serie A, 13 finali arbitrate compresa una di Champions League, nel 2019, "da ragazzino avevo la curiosità di sapere perché si accendeva la luce e il mio obiettivo era di diventare elettricista". Invece, poi, arbitro: questa la storia di Daniele Orsato, della sezione di Schio, ma residente a Vicenza. Che torna ad incrociare la Roma dopo il derby d'andata, perso 1-0, e la trasferta di Napoli, terminata 2-1 per gli azzurri. Una striscia negativa che si estende alla scorsa stagione (Juventus-Roma 1-0, ricordato per la celebre scelta di concedere il rigore invece di convalidare il gol) e ancora prima al resto del 2021, con il 2-0 subìto ancora in casa della Juventus e il 3-0 rimediato nel derby. Ultimo sorriso, con Orsato, datato 1 novembre 2020, nel 2-0 della Roma di Fonseca alla Fiorentina. In sintesi: 5 sconfitte nelle ultime 5 partite arbitrate.

Nel computo dei 38 precedenti della Roma con Orsato (13 vittorie, quante le sconfitte, e 12 pareggi) ci sono anche due sfide col Milan: quella vinta 2-1 nell'ottobre del 2019, quando il fischietto veneto tornò a incrociare i giallorosso dopo una pausa di quasi 2 anni per le 'incomprensioni' in un 1-1 tra Sampdoria e Roma. E poi un 1-1 del gennaio 2016.

Col Milan, invece, in 36 precedenti 13 vittorie, la più recente nel 2-0 alla Juventus a ottobre, 15 pareggi, l'ultimo a gennaio contro il Lecce, e 8 sconfitte, di cui l'ottava all'Olimpico, contro la Lazio, nel 3-0 del 26 aprile 2021.

