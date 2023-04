Leonardo Spinazzola e Tammy Abraham sono stati intervistati dai canali dell'Uefa in vista della semifinale di Europa League che vedrà la Roma opposta al Bayer Leverkusen. Questa un'anticipazione delle parole rilasciate dal numero 9 giallorosso: "Siamo usciti per fare riscaldamento mezz’ora prima e lo stadio era già tutto pieno. Erano tutti gasati, perfino la panchina. Perfino la panchina era gasata in quel momento. Che emozione".