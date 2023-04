-3 al Milan, esami per Dybala e Llorente: trauma distorsivo/contusivo per l'argentino, lesione per lo spagnolo. La 'Joya': "La 10 di Totti? Mai dire mai"

Giornata molto importante per la Roma. Oggi, infatti, Paulo Dybala e Diego Llorente hanno svolto gli esami strumentali in seguito agli infortuni rimediati contro l'Atalanta: nel caso dell'argentino è stato confermato il trauma distorsivo/contusivo alla caviglia sinistra, mentre lo spagnolo ha subito una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. Intanto si è rivisto in campo Georginio Wijnaldum, il quale però ha lavorato individualmente.

Inoltre la 'Joya' ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di DAZN, dove ha parlato della sua esperienza nella Capitale, del rapporto con José Mourinho e della possibilità di vestire la maglia numero 10.

Novità anche per quanto riguarda la costruzione del nuovo stadio a Pietralata, dato che sono arrivati i pareri favorevoli delle Commissioni Sport, Ambiente e Mobilità del Comune di Roma.

Oggi, a partire dalle 17, è iniziata la vendita libera dei biglietti per Roma-Bayer Leverkusen, match valido per l'andata della semifinale di Europa League e in programma giovedì 11 maggio allo Stadio Olimpico alle ore 21.

