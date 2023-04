Llorente: lesione al bicipite femorale della coscia sinistra

Oltre a Paulo Dybala, anche Diego Llorente ha accusato un infortunio durante Atalanta-Roma, match terminato 3-1 per la Dea. Il difensore centrale, uscito in lacrime dal terreno di gioco per un problema muscolare, ha svolto nella giornata odierna ulteriori esami, che hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. Il calciatore spagnolo sarà costretto a saltare alcune partite.