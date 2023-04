Dybala: confermato il trauma distorsivo/contusivo alla caviglia sinistra. La 'Joya': "Lavoro per tornare al 100% il prima possibile" (FOTO)

C'era grande ansia in casa Roma per le condizioni di Paulo Dybala, infortunatosi alla caviglia sinistra durante la sfida contro l'Atalanta in seguito a un intervento molto duro di Palomino. Dopo i primi accertamenti, la 'Joya' si è sottoposto quest'oggi a esami ancor più approfonditi che hanno escluso lesioni all'articolazione e confermato il trauma distorsivo/contusivo alla caviglia. Sul proprio profilo Instagram l'argentino ha aggiornato i tifosi giallorossi sulle sue condizioni: "I controlli sono stati positivi. Lavoriamo per essere pronti al 100% il prima possibile". Nelle foto si vede Dybala utilizzare un macchinario specifico per velocizzare il recupero, anche se ad oggi non ci sono ancora certezze sul ritorno in campo poiché gli effetti del trauma non sono ancora spariti.