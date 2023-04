Emergenza difesa: può arretrare Cristante

IL TEMPO (M. CIRULLI) - La Roma conta gli infortunati in vista della sfida Champions con il Milan. Mourinho è in piena emergenza difensiva in vista del match dell'Olimpico di sabato prossimo con i rossoneri. Contro l'Atalanta si sono andati ad aggiungere alla già piena infermeria di Trigoria anche Paulo Dybala e Diego Llorente.

Il difensore centrale in prestito dal Leeds è uscito dalla Gewiss Arena in lacrime accusando un problema al flessore sinistro - che rischia di essere una lesione di primo grado, e nelle prossime ore verranno svolti gli esami strumentali per determinare con più precisione i tempi di recupero. Con anche Smalling, Karsdorp e Wijnaldum fuori dai giochi, Mourinho dovrà quindi cercare soluzioni alternative soprattutto nel reparto difensivo.

La difesa a quattro, schierata per uno spezzone di partita con l'Atalanta, non sembra percorribile e si sta infatti pensando di abbassare la posizione di Cristante, schierandolo così come centrale di difesa insieme a Mancini e Ibanez, con Kumbulla che risulterebbe come primo cambio dalla panchina. Nel frattempo, la Roma registra un botteghino da record per la vendita dei biglietti della semifinale di Europa League.

Sono infatti più di 45 mila i tagliandi acquistati dai tifosi giallorossi nelle prime due fasi di vendita riservate esclusivamente agli abbonati in campionato e coppe. Prima della vendita libera, che inizierà oggi alle 16, cinquanta tifosi potranno, tramite la piattaforma "Socios", acquistare dei biglietti in Tribuna Monte Mario Nord ad un prezzo dedicato (115 euro).

L'accesso prioritario sarà riservato a tutti coloro che sono in possesso di almeno cinque «Fan Token ASR» e si potranno acquistare massimo due biglietti per transazione. L'ennesimo sold-out stagionale è vicino, con i tifosi che non vedono l'ora di supportare la squadra in un'altra emozionante notte europea.