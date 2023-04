Europa League, Roma-Beyer Leverkusen: 46500 tifosi dopo le fasi di prelazioni. Dalle 17 vendita libera

C'è attesa per la sfida tra Roma e Bayer Leverkusen in semifinale di Europa League: la gara d'andata andrà in scena l'11 maggio, alle 21.00, allo Stadio Olimpico, mentre il ritorno si giocherà una settimana dopo alla BayArena. Le due fasi di prelazione dei biglietti, riservate agli abbonati Serie A e agli abbonati Coppe, sono state chiuse a quota 46500 tagliandi staccati. Dalle 17.00 di oggi partirà, invece, la vendita libera.

LR24