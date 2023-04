Stadio Roma: pareri favorevoli delle Commissioni Sport, Ambiente e Mobilità

Sono state convocate per oggi in forma congiunta le Commissioni Sport, Ambiente e Mobilità del Comune di Roma per esprimere il parere sulla delibera per il pubblico interesse sullo Stadio della Roma a Pietralata: come riferisce il giornalista de "Il Romanista" Andrea De Angelis, arriva il parere favorevole da tutte e tre le commissioni. Domani, invece, si riunirà la Commissione Patrimonio e venerdì toccherà ai Lavori Pubblici.

