FOTO - Trigoria: allenamento tra palestra e campo a tre giorni da Roma-Milan. Individuale per Wijnaldum

La Roma continua a prepararsi in vista del Milan, big match in programma sabato alle ore 18 e valido per la trentaduesima giornata di Serie A. I giallorossi si sono allenati nel pomeriggio al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria e hanno lavorato sia in palestra sia in campo. Si è rivisto anche Georginio Wijnaldum, il quale si è allenato a parte e sta proseguendo il suo programma riabilitativo.