Roma subito al lavoro post Sassuolo. Ok Pellegrini con la Real Sociedad: in campo con il caschetto

All'indomani del brutto ko per mano del Sassuolo all'Olimpico, la Roma torna subito al lavoro al "Fulvio Bernardini" di Trigoria: giovedì i giallorossi sono attesi a San Sebastian dalla Real Sociedad nel ritorno degli ottavi di Europa League. Lorenzo Pellegrini, dopo i 30 punti di sutura rimediati nella gara d'andata, recupera e sarà a disposizione: il capitano giallorosso scenderà in campo indossando un caschetto protettivo.

Nel frattempo, proseguono gli strascichi post Cremonese-Roma: mercoledì Marco Serra, IV uomo della sfida, sarà sentito dalla Procura Federale dopo la lite con Mourinho. "Non ha detto niente di male e non si è girato verso il tecnico, perché doveva guardare il campo. Il suo contegno poi non è stato sgarbato: aveva le mani in tasca come le ha tenute tutta la sera, perché era una serata fredda, non come gesto provocatorio", ha spiegato l'avvocato dell'arbitro.

I LINK ALLE NOTIZIE PIÙ IMPORTANTI DELLA GIORNATA

I VOTI DEGLI ALTRI - KUMBULLA 'IMPERDONABILE', BOVE 'COSTANTEMENTE IN RITARDO'

IL PUNTO DEL LUNEDÌ - FERRETTI: "SOGNI DI GRANDEZZA FINITI NEL NULLA" - CONDÒ: "UN ALTRO SCHIZOFRENICO DOWN"

IL MESSAGGERO - MEZZ'ORA DI CONFRONTO NEGLI SPOGLIATOI PRIMA DELLA SETTIMANA DI REAL E LAZIO

VIDEO - FOTI AI TIFOSI DOPO ROMA-SASSUOLO: "NON POTEVO FARMI BUTTARE FUORI..."

LITE SERRA-MOURINHO: MERCOLEDÌ L'ARBITRO DALLA PROCURA. IL LEGALE: "NON HA DETTO NULLA DI MALE"

FOTO - TRIGORIA: SEDUTA DI SCARICO IN PALESTRA

PELLEGRINI, CONTROLLI OK PER IL CAPITANO: CON LA REAL SOCIEDAD IN CAMPO CON IL CASCHETTO PROTETTIVO

SQUALIFICA MOURINHO, LA CORTE D'APPELLO PUBBLICA LE MOTIVAZIONI: "NON C'È MARGINE PER RIDURRE LA SANZIONE"

PRIMAVERA, ROMA-EMPOLI 4-1: ALTRO POKER SOTTO GLI OCCHI DI MOURINHO

IN THE BOX - L'APPUNTAMENTO E LA MATITA BLU

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL'ETERE ROMANO

LR24