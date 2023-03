Pellegrini, il capitano verso il recupero: contro la Real Sociedad in campo con il caschetto protettivo

Lorenzo Pellegrini ci sarà nel match contro la Real Sociedad in programma giovedì sera alle ore 21:00 e con in palio i quarti di Europa League. Il capitano giallorosso, dopo la ferita lacerocontusa alla fronte nel match di andata, che gli è costata 30 punti di sutura, tornerà per la trasferta di San Sebastian. Il numero 7 scenderà in campo con un caschetto protettivo.