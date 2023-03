PRUZZO: "Arbitri prevenuti nei confronti di Mourinho, ma la Roma non ha perso per Fabbri" - BALZANI: "Ieri ha dovuto giocare anche contro il sistema arbitrale"

Il giorno dopo Roma-Sassuolo, nell'etere romano si analizza la prestazione dei giallorossi ma anche quella dell'arbitro Fabbri: "La Roma non ha perso per colpa dell’arbitro, ieri ha commesso degli errori clamorosi. Ma la sensazione è che i fischietti siano prevenuti nei confronti di Mourinho. Il risultato di ieri è negativo anche in prospettiva", il pensiero di Roberto Pruzzo. Di pensiero diverso Francesco Balzani: "La Roma deve avere il diritto e la possibilità di potersela giocare alla pari contro tutte le squadre della serie A, ieri questo diritto è stato negato, la squadra ha dovuto giocato oltre che contro il Sassuolo anche contro il sistema arbitrale"

La Roma non ha perso per colpa dell’arbitro, ieri ha commesso degli errori clamorosi. Ma la sensazione è che i fischietti siano prevenuti nei confronti di Mourinho. Il risultato di ieri è negativo anche in prospettiva, i giallorossi hanno bisogno di concentrare tutte le energie come dopo Cremona (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

La Roma non si può attaccare all’arbitro, ha subito quattro gol dal Sassuolo. Nessuna panchina in Europa si comporta come quella giallorossa. Ieri c’erano molti giocatori non in condizione mentale. Non avrei messo in campo la squadra in quella maniera (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Gli acquisti della Roma degli ultimi 3-4 anni sono stati Kumbulla, Reynolds, Vina, Shomurodov e Celik: sono circa 80 milioni buttati. Vanno ottimizzati gli investimenti, specialmente in una società che non può spendere... (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

È possibile che tutte le settimane la Roma abbia qualcosa contro gli arbitri? La sciocchezza di Kumbulla ha condizionato la partita, undici contro undici i giallorossi l’avrebbero ripresa (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

La Roma ha creato un clima pazzesco con gli arbitri. Non fa bene alla sua immagine e non credo che i Friedkin ne siano felici. Ieri ogni volta che il Sassuolo ha attaccato ha dato l’impressione di poter segnare (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Non è un problema di stanchezza ma sempre il solito: se la Roma non entra al 100% ma già al 95%, fa schifo. Non può permettersi di amministrare, di pensare alla partita successiva (RICCARDO TREVISANI, Tele Radio Stereo, 92.7)

La Roma deve avere il diritto e la possibilità di potersela giocare alla pari contro tutte le squadre della serie A, ieri questo diritto è stato negato, la squadra ha dovuto giocato oltre che contro il Sassuolo anche contro il sistema arbitrale, chiunque abbia giocato a calcio sa quanto l’atteggiamento dell’arbitro abbia influito sull’esito della partita. (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport 101.5, Te la do io Tokyo)