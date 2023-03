I VOTI DEGLI ALTRI - Kumbulla 'imperdonabile', Bove 'costantemente in ritardo', Dybala 'entra e infonde speranza'

La Roma perde 4-3 in casa contro il Sassuolo a causa di una prestazione deficitaria, che si riflette nei voti dei principali quotidiani. Nessuna sufficienza, infatti, tra gli undici titolari, con Paulo Dybala unico dei sedici calciatori impiegati ieri ad andare oltre il 6 nella pagella media. Il peggiore è Marash Kumbulla: voto medio 3,5 perché "impicca il match con un calcio insensato che provoca anche il penalty, imperdonabile", secondo La Gazzetta dello Sport. Male anche Edoardo Bove, per Il Tempo è "costantemente in ritardo e troppo laborioso nel controllo del pallone": voto 4,78 per lui. L'unica luce, come detto, è rappresentata dal 6,72 di Dybala: "superiore, entra e infonde speranza con un tiro splendido", come ravvisato dal Corriere dello Sport.

LA MEDIA VOTO DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (Il Messaggero, Il Tempo, La Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, Tuttosport, Corriere della Sera, La Repubblica, Leggo, Il Romanista)

Rui Patricio 5,67

Ibanez 4,89

Smalling 5,67

Kumbulla 3,5

Zalewski 5,89

Bove 4,78

Matic 5,39

Spinazzola 5,5

Wijnaldum 5,67

El Shaarawy 5,11

Abraham 4,89

Dybala 6,72

Karsdorp 5,28

Camara 5,06

Majchrzak SV

Volpato SV

Mourinho (in panchina Foti) 5,11





IL MESSAGGERO

Rui Patricio 5,5

Ibanez 4,5

Smalling 5

Kumbulla 4

Zalewski 5,5

Bove 5

Matic 5

Spinazzola 5

Wijnaldum 6

El Shaarawy 5,5

Abraham 5

Dybala 6,5

Karsdorp 5,5

Camara 5

Majchrzak SV

Volpato SV

Mourinho (in panchina Foti) 5





IL TEMPO

Rui Patricio 6

Ibanez 5

Smalling 5,5

Kumbulla 3

Zalewski 6

Bove 4,5

Matic 5,5

Spinazzola 5,5

Wijnaldum 5

El Shaarawy 5

Abraham 4,5

Dybala 6,5

Karsdorp 5,5

Camara 5,5

Majchrzak SV

Volpato SV

Mourinho (in panchina Foti) 5





LA GAZZETTA DELLO SPORT

Rui Patricio 6,5

Ibanez 5,5

Smalling 6

Kumbulla 4

Zalewski 6

Bove 5

Matic 5,5

Spinazzola 6,5

Wijnaldum 6

El Shaarawy 5

Abraham 5,5

Dybala 7

Karsdorp 5

Camara 5

Majchrzak SV

Volpato SV

Mourinho (in panchina Foti) 6





CORRIERE DELLO SPORT

Rui Patricio 5,5

Ibanez 5

Smalling 6

Kumbulla 4

Zalewski 6

Bove 5

Matic 5

Spinazzola 5,5

Wijnaldum 5

El Shaarawy 5

Abraham 5

Dybala 7

Karsdorp 5,5

Camara 5

Majchrzak SV

Volpato SV

Mourinho (in panchina Foti) 5





TUTTOSPORT

Rui Patricio 6

Ibanez 5

Smalling 6

Kumbulla 3,5

Zalewski 6

Bove 5

Matic 5

Spinazzola 5

Wijnaldum 6

El Shaarawy 5

Abraham 5

Dybala 7

Karsdorp 6

Camara 5,5

Majchrzak SV

Volpato SV

Mourinho (in panchina Foti) 5





CORRIERE DELLA SERA

Rui Patricio 5

Ibanez 4,5

Smalling 5,5

Kumbulla 3

Zalewski 6

Bove 4,5

Matic 5,5

Spinazzola 5,5

Wijnaldum 6

El Shaarawy 5

Abraham 5

Dybala 6,5

Karsdorp 5

Camara 4,5

Majchrzak SV

Volpato SV

Mourinho (in panchina Foti) 5





LA REPUBBLICA

Rui Patricio 5,5

Ibanez 4,5

Smalling 5,5

Kumbulla 3

Zalewski 5,5

Bove 4,5

Matic 5,5

Spinazzola 5

Wijnaldum 6

El Shaarawy 5

Abraham 4,5

Dybala 6,5

Karsdorp 5

Camara 5

Majchrzak SV

Volpato SV

Mourinho (in panchina Foti) 4,5





LEGGO

Rui Patricio 5,5

Ibanez 5

Smalling 5,5

Kumbulla 3

Zalewski 6

Bove 4,5

Matic 5,5

Spinazzola 6

Wijnaldum 5,5

El Shaarawy 5

Abraham 4,5

Dybala 7

Karsdorp 5

Camara 5

Majchrzak SV

Volpato SV

Mourinho (in panchina Foti) 5,5





IL ROMANISTA

Rui Patricio 5,5

Ibanez 5

Smalling 6

Kumbulla 4

Zalewski 6

Bove 5

Matic 6

Spinazzola 5,5

Wijnaldum 5,5

El Shaarawy 5,5

Abraham 5

Dybala 6,5

Karsdorp 5

Camara 5

Majchrzak SV

Volpato SV

Mourinho (in panchina Foti) 5