FOTO - Trigoria: seduta di scarico in palestra

Il giorno dopo la delusione di Roma-Sassuolo, la squadra è tornata a Trigoria per riprendere gli allenamenti in vista delle gare con la Real Sociedad (giovedì alle 21 a San Sebastian) prima del derby di domenica (ore 18). Consueto lavoro di scarico in palestra per i giocatori che hanno preso parte alla gara di ieri, con volti visibilmente provati dalla sconfitta patita in casa.