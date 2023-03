In Europa trasferta vietata ai tifosi del Feyenoord. Aperto fascicolo sullo scambio Spinazzola-Pellegrini

La Roma continua a lavorare a Trigoria in vista del match di campionato contro la Sampdoria, in programma domenica alle ore 18. Le notizie principali della giornata, però, non riguardano il campo. Il Viminale, infatti, ha deciso di vietare la trasferta ai tifosi del Feyenoord, che non potranno dunque assistere al ritorno dei quarti di finale di Europa League del prossimo 20 aprile. Inoltre, nell'ambito dell'inchiesta Prisma, la Procura di Roma ha aperto un fascicolo sullo scambio che portò Leonardo Spinazzola in giallorosso e Luca Pellegrini alla Juventus. Il club giallorosso monitora la situazione, consapevole della trasparenza dell'operazione.

I LINK ALLE NOTIZIE PIÙ IMPORTANTI DELLA GIORNATA

CORSPORT - OFFERTO DANI CEBALLOS, MA È NECESSARIA LA CHAMPIONS

CALCIOMERCATO ROMA: IL MILAN SEGUE ABRAHAM

FOTO E VIDEO - TRIGORIA: L'ALLENAMENTO DEI GIALLOROSSI A DUE GIORNI DA ROMA-SAMPDORIA

IN THE BOX - UN TABÙ DA SFATARE

APERTO FASCICOLO SULLO SCAMBIO SPINAZZOLA-PELLEGRINI: LA ROMA MONITORA LA SITUAZIONE

CALCIOMERCATO ROMA, DALLA SPAGNA: LA CLAUSOLA RESCISSORIA DI DYBALA TENTA IL REAL MADRID

MOURINHO: NIENTE CONFERENZA STAMPA ALLA VIGILIA DI ROMA-SAMPDORIA

FOTO - MOURINHO DIALOGA CON IL CARDINALE TOLENTINO DE MENDONÇA: "ROMA GRANDE CLUB ANCHE SE NON HA VINTO TANTO, RINGRAZIO I TIFOSI"

ROMA-FEYENOORD, ARRIVA LA DECISIONE DEL VIMINALE: TRASFERTA VIETATA AI TIFOSI OLANDESI

MASSIMO ASCOLTO - VOCI E UMORI DALL'ETERE ROMANO

LR24