Calciomercato Roma, dalla Spagna: la clausola rescissoria di Dybala tenta il Real Madrid

Il futuro di Paulo Dybala è ancora tutto da scrivere. L'argentino è arrivato alla Roma a parametro zero e sotto la guida di José Mourinho sembra essere davvero rinato. Molti top club europei hanno messo gli occhi sulla 'Joya', che potrebbe liberarsi dal club giallorosso per solamente 12 milioni di euro grazie alla clausola rescissoria per l'estero presente nel suo contratto. Questa cifra tenta anche il Real Madrid, che segue Dybala con grande attenzione e potrebbe fare un tentativo in estate.

(dondiario.com)

