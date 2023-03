Mancano solamente due giorni alla sfida contro la Sampdoria e anche questa mattina la Roma si è allenata al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria in vista del match, in programma domenica alle ore 18. Dopo una breve riunione in campo, terminata con applausi e sorrisi, la squadra si è allenata svolgendo principalmente esercizi atletici.