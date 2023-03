Calciomercato Roma: il Milan segue Abraham

Non solo Premier League, anche in Italia ci sono estimatori per Tammy Abraham. E' il Milan, secondo quanto scrive il giornalista su Twitter, a seguire da vicino l'evoluzione della situazione dell'attaccante inglese. In estate, infatti, i rossoneri sono pronti ad ascoltare offerte per Origi e l'intenzione, in caso di partenza, sarebbe di puntare sul 9 della Roma.

? #EXCL | AC Milan will listen to offers for 27-year-old Belgian striker Divock Origi that will come in the summer transfer window.

⚠️The Milan club is closely monitoring the situation of AS Roma's English striker Tammy Abraham. ????????? ?#SempreMilan?#ASRoma pic.twitter.com/Ls0JkQvAQ9

— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) March 31, 2023