Offerto Dani Ceballos, ma è necessaria la Champions

La Roma sta ragionando su possibili innesti nella rosa da consegnare a Mourinho per il suo terzo anno in giallorosso. Così dopo aver manifestato l'interesse per Singo del Torino e Nzola dello Spezia (Shomurodov potrebbe entrare nel discorso tra i due club), e quello per Frattesi (più difficile rispetto alla passata stagione) e Hjulmand del Lecce (possibile inserimento di giovani nella trattativa), bisogna registrare anche un nuovo nome per il centrocampo.

Dani Ceballos è stato infatti offerto alla Roma da intermediari che si stanno muovendo per attirare l'interesse sul proprio assistito in scadenza di contratto a giugno con il Real Madrid. La squadra spagnola non ha aperto fin qui alcun discorso legato al rinnovo. Ecco quindi l'idea di offrirlo alla Roma di Mourinho che potrebbe garantire al ventiseienne il giusto palcoscenico per trovare finalmente quella continuità che non ha avuto a Madrid fin qui. Lo stipendio è accessibile, al Real percepisce 1,5 milioni di euro a stagione, ma la chiave sarà la Champions. Caballos vuole giocarla, e aspetterà un'offerta da un dub che si qualificherà alla prossima edizione.

Entrate e uscite, Abraham è uno dei giocatori che in estate potrà dire addio alla Roma. Detto che l'Aston Villa è molto interessata, il centravanti nell'intervista a Four Four Two ha lasciato la porta aperta anche per il ritorno al Chelsea: «Mai dire mai. In questo momento il mio obiettivo e la mia attenzione è rivolta alla Roma per questo finale di stagione. Non ho ancora iniziato a pensare ad altro oltre ad essere qui e fare del mio meglio. Non direi che ci sono questioni in sospeso in Inghilterra, non ho fretta. Il calcio non ha luogo, può essere ovunque. Forse resterò alla Roma per i prossimi dieci anni, o forse no. Non si sa mai cosa c'è dietro l'angolo». Su Mourinho invece ha dichiarato: «José è una leggenda. Lo adoro. È quello che noi chiamiamo un vero capo. È un leader. Quando parla, lo si ascolta. Conosce sa come gestire i suoi uomini, è uno dei migliori al mondo in questo campo. Sa come come guidarti, come entrare davvero nella tua pelle. Anche se stai facendo un ottimo lavoro, cercherà comunque di farti fare di più».

(Corsport)