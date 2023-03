Mourinho: niente conferenza stampa alla vigilia di Roma-Sampdoria

Il silenzio di José Mourinho (in campionato) continua. Secondo quanto riferito dal giornalista di Sky Sport Angelo Mangiante durante il suo intervento all'interno della trasmissione radiofonica, lo Special One non parlerà in conferenza stampa neanche domani, vigilia della sfida contro la Sampdoria. Le sue ultime dichiarazioni risalgono al postpartita di Real Sociedad-Roma (16 marzo), mentre in Serie A non si espone dal 5 marzo, giorno in cui andò in scena Roma-Juventus. La società giallorossa infatti entrò in silenzio stampa in seguito alle due giornate di squalifica inflitte a Mourinho per la lite con il IV Uomo Serra nel corso della sfida contro la Cremonese e decise di non far parlare alcun tesserato nelle gare contro il Sassuolo e la Lazio come forma di protesta. Il tecnico però non sarà presente neanche domani in conferenza stampa, ma interverrà al termine del match contro la Sampdoria e risponderà solamente alle domande inerenti alla partita.

(Tele Radio Stereo)