Aperto fascicolo sullo scambio Spinazzola-Pellegrini: la reazione della Roma

[...] I pm di Piazzale Clodio, guidati dal sostituto procuratore Maria Sabina Calabretta, hanno ricevuto nei giorni scorsi gli atti e stanno rivolgendo la loro attenzione sullo scambio che portò Spinazzola in giallorosso e Luca Pellegrini (oggi alla Lazio) in bianconero. Una trattativa che ha permesso a entrambe le società di far registrare delle plusvalenze importanti. [...]

A Trigoria monitorano la situazione, consapevoli della trasparenza dell’operazione (realizzata dalla precedente proprietà). In sede di delisting, quindi uscita dalla borsa, tra luglio e agosto, tutte le operazioni a bilancio e quelle anche di mercato sono passate al vaglio di Consob, Covicos, e Guardia di Finanza. Un controllo propedeutico all’avvio del delisting e passato senza nessuna segnalazione in merito a eventuali irregolarità. La Roma quindi è pronta a tutelarsi nelle sedi opportune per eventuali tentativi di diffamazione, aspettando l’evoluzione dell’inchiesta che prende in causa le operazioni della Juventus e di altri club indagati per partnership sospette sul mercato. Soltanto al termine della fase istruttoria (i tempi non saranno brevi, se ci fosse un giudizio arriverebbe nella stagione 2023-24) la procura della Figc attingerà a questi atti ed, eventualmente, aprirà un fascicolo come ha già fatto per il filone plusvalenze (primo processo) e per la manovra stipendi e agenti (i dirigenti riceveranno il deferimento, poi ci sarà un processo entro la fine di aprile). [...]

(corrieredellosport.it)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE