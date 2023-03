DE SANTIS: "Giocherei a 4 contro la Sampdoria" - TREVISANI: "Metterei più Bove che Wijnaldum"

Scatta domani l'ultimo tratto del campionato che vedrà la Roma ripartire dalla sfida con la Sampdoria. "Proverei la difesa a 4 con Smalling-Llorente. Poi se va male fai in tempo a rimetterti a 3", dice Matteo De Santis. "Partirei con un mediano come Bove, più che Wijnaldum, vicino a Matic considerata la situazione ballerina dietro" l'opinione di Riccardo Trevisani. Chiude Roberto Pruzzo: "Credo che andare avanti in Europa League sia il vero obiettivo della Roma per questo finale di stagione".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione.

Nel momento in cui mancano quattro-cinque giocatori ci sono delle difficoltà. Credo che andare avanti in Europa League sia il vero obiettivo della Roma per questo finale di stagione (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Celik non sarà affidabilissimo, ma è un buon giocatore. Suggerirei a Mourinho di lasciar perdere gli arbitraggi e di cercare di risolvere i problemi di formazione. Sarà necessaria la bravura dell’allenatore per mettere in campo una squadra anche con calciatori parzialmente fuori ruolo (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

La sfida con la Sampdoria mi sembra un'occasione per sperimentare, proverei la difesa a 4 con Smalling-Llorente. Poi se va male fai in tempo a rimetterti a 3 (MATTEO DE SANTIS, Tele Radio Stereo, 92.7)

I problemi di formazione li hanno tutti. Questo è il momento di tirare fuori qualcosa di diverso, c’è una qualificazione alla prossima Champions League da conquistare. La Roma deve compattarsi e andare avanti (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Mourinho non parla prima di una partita di campionato da Napoli-Roma quindi penso che domani continui con questa posizione, parlerà ma solo perché obbligato prima dell’Europa League. In realtà il mister già da gennaio non vorrebbe più parlare per alcune motivazioni personali forse legate ai rapporti con la società, in più la situazione Serra non ha fatto altro che alimentare questa sua volontà (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Partirei con un mediano come Bove, più che Wijnaldum, vicino a Matic considerata la situazione ballerina dietro (RICCARDO TREVISANI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Prendendo le quotazioni su Transfermarkt dei cinque giocatori di proprietà della Roma che la Gazzetta dello Sport oggi descrive come “tesoretto” valgono complessivamente soltanto 4 milioni di euro, questi articoli sono veramente pretestuosi oltre che poco seri nei confronti di chi li legge (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)