Domenica il Verona, Dybala a rischio: si scalda Wijnaldum. Stadio Roma: martedì riunione con le Commissioni Sport e Urbanistica

La Roma non ha tempo di leccarsi le ferite in seguito alla sconfitta per 1-0 contro il Salisburgo nell'andata del playoff di Europa League. I giallorossi infatti hanno già iniziato la preparazione in vista della gara contro l'Hellas Verona, in programma domenica alle ore 20:45. Contro gli scaligeri Georginio Wijnaldum potrebbe partire dall'inizio poiché Paulo Dybala ha rimediato un leggero sovraccarico al flessore della gamba sinistra nel match di ieri: per la 'Joya' quindi possibile forfait.

La società giallorossa intanto è al lavoro per la costruzione del nuovo stadio e martedì alle 10:30 ci sarà l'incontro con le Commissioni Sport e Urbanistica.

Per quanto riguarda il calciomercato, sono arrivate delle smentite sulla questione PSG-Mourinho e sui contatti con il Football Advisor Campos. Dall'Inghilterra invece si segnala l'interesse dell'Aston Villa per Abraham.

I LINK ALLE NOTIZIE PIÙ IMPORTANTI DELLA GIORNATA

I VOTI DEGLI ALTRI - CRISTANTE ‘PARTITA DA LEADER’, DYBALA ‘PRIMO TEMPO DA INCUBO’

CORSPORT - IL MOURINHO TRADITO

ROMA-VERONA: PROBABILE TITOLARITÀ DI WIJNALDUM AL POSTO DI DYBALA

DYBALA: NESSUNA LESIONE AL FLESSORE, SOLO UN LEGGERO SOVRACCARICO. PROBABILE FORFAIT CON IL VERONA

STADIO ROMA, MARTEDÌ ALLE 10:30 INCONTRO CON LE COMMISSIONI SPORT E URBANISTICA (FOTO)

ROMA-SALISBURGO, IL PROGRAMMA DELLA VIGILIA: RIFINITURA ALLE 11, CONFERENZA STAMPA DI MOURINHO E UN GIOCATORE ALLE 14:30

CALCIOMERCATO ROMA, DALLA FRANCIA: IL PSG VUOLE MOURINHO, CONTATTI CON IL FOOTBALL ADVISOR CAMPOS. MA ARRIVANO SMENTITE

CALCIOMERCATO ROMA: ASTON VILLA INTERESSATO AD ABRAHAM. ANCHE IL MANCHESTER UNITED MONITORA LA SITUAZIONE

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL’ETERE ROMANO

LR24