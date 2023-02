Roma-Salisburgo, il programma della vigilia: rifinitura alle 11, conferenza stampa di Mourinho e un giocatore alle 14:30

La Roma è chiamata a un'altra rimonta in Europa. Dopo aver perso 1-0 l'andata dei playoff di Europa League contro il Salisburgo, i giallorossi avranno l'opportunità di ribaltare il risultato giovedì prossimo e dalla loro parte ci sarà anche uno Stadio Olimpico gremito. I capitolini svolgeranno la rifinitura a Trigoria mercoledì alle ore 11 e alle 14:30 José Mourinho parlerà in conferenza stampa insieme a un calciatore. Alle 17:15 sarà il turno dell'allenatore del Salisburgo, Matthias Jaissle, e di un giocatore, mentre alle 18 è in programma l'ultimo allenamento della formazione austriaca in vista della gara.