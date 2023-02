Roma-Verona: probabile titolarità di Wijnaldum in caso di forfait di Dybala

Georginio Wijnaldum potrebbe partire titolare per la prima volta con la maglia della Roma contro l'Hellas Verona, nel match di campionato in programma domenica alle ore 20:45. Dopo aver raccolto minuti nelle trasferte di Lecce e Salisburgo, l'olandese potrebbe dunque avere l'occasione di essere inserito nella formazione iniziale da José Mourinho. Come racconta il sito dell'esperto di calciomercato, molto dipenderà dalle condizioni di Paulo Dybala, uscito all'intervallo della sfida di ieri sera per un sovraccarico al flessore sinistro. Se l'argentino dovesse dare forfait, sarebbe probabilmente sostituito dall'ex PSG.

(gianlucadimarzio.com)

