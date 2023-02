Salisburgo-Roma, scontri tra i supporter giallorossi e la polizia: coinvolti un tifoso invalido e il figlio minorenne

Al termine di Salisburgo-Roma, alcuni tifosi giallorossi si trovano sotto la Red Bull Arena per prendere i bus navetta che da lì a breve li porteranno nei parcheggi di scambio per riprendere i propri veicoli e tornare nella Capitale. Arriva l'ultimo autobus, ma le porte non si aprono. Alcuni romanisti cominciano a battere contro i vetri e la carrozzeria per sollecitare l'autista. "E a questo punto la polizia ci ha caricato". A raccontare come poi lui stesso sia finito in ospedale Marco Monaci, tifoso romanista 60enne "Invalido al 100 per cento e costretto a camminare con le stampelle".

[...] "Sono caduto con le stampelle e quando mio figlio mi ha visto, ha cominciato a urlare di lasciarmi andare". "Papà è disabile, lasciatelo", le urla proferite dal figlio 16enne. Poi l'inaspettato: "Lo hanno preso, sbattuto in terra e ammanettato. Trattato a 16 anni come un criminale. Lo hanno legato alla rete. Quando l'ho visto mi sono rialzato e ho cercato di raggiungerlo".

[...] "Vado in trasferta da oltre 40 anni e di situazioni di questo tipo ne ho viste a bizzeffe. Non mi aspettavo però di essere picchiato con le stampelle, non mi era mai successo. Una cosa schifosa. Segnalerò tutto all'AS Roma, ho già chiamato l'avvocato e lo comunicherò anche alle ambasciate".

