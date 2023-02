AGRESTI: "La Roma meritava di vincere" - CIARDI: "L'attacco dipende totalmente da Dybala"

È il giorno dopo la sconfitta subita sul campo del Salisburgo, nonostante la buonissima prestazione di Cristante e i suoi compagni. Le emittenti radiofoniche si sono concentrate sul commento del match. Stefano Agresti non ha dubbi: "La Roma ha giocato una buona partita, meritava di vincere, anche il pareggio sarebbe stato stretto". Augusto Ciardi commenta l'attacco: "In attacco la Roma dipende totalmente da Dybala".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

La partita è recuperabile, il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto. Però si vedono i limiti della Roma: Pellegrini ed altri troppo sottotono. E senza Dybala è un'altra squadra (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Buona prestazione della Roma, qualche errore di troppo dei singoli. Per il ritorno non ci dovrebbero essere problemi per passare il turno. Pellegrini deve giocare nei due dietro la punta, ed invece spazia troppo e fatica di più. Alla Roma ieri sera è mancato solo il gol. (MARIO MATTIOLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Non è colpa di Belotti se la Roma non fa gol. Lui fa il centravanti, ma gioca tre/cinque minuti. Ci sono attaccanti che se non prendono minutaggio poi fanno male. Gli danno poche possibilità per entrare. (NANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

La Roma ha giocato una buona partita, meritava di vincere, anche il pareggio sarebbe stato stretto. Per una volta ieri non ha funzionato Dybala, se l'argentino fosse stato almeno al 70% il gol sarebbe arrivato (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Sconfitta immeritata per la Roma, che ha giocato una gara considerevole. Il Salisburgo è un'ottima squadra ma credo che all'Olimpico questa Roma può ribaltare il risultato (XAVIER JACOBELLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

C’è qualcosa che va chiarito tra proprietà e allenatore. Credo che la squadra abbia le potenzialità per arrivare tra le prime quattro e fare strada in Europa League, ma di questa rosa terrei forse cinque giocatori. In attacco la Roma dipende totalmente da Dybala (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

La Roma è stata brava a non farci vedere nemmeno un po’ del Salisburgo che temevamo, l’ha fatto giocare male. In questa squadra ci sono delle riserve che a un certo punto spariscono (ANDREA CORALLO, Tele Radio Stereo, 92.7)