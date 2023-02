Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: Aston Villa interessato ad Abraham. Anche il Manchester United monitora la situazione

Tammy Abraham potrebbe lasciare la Roma al termine della stagione. Secondo quanto riferito dal sito inglese, il centravanti inglese interessa all'Aston Villa, club in cui ha già giocato dal 2018 al 2019. Il numero 9 sarebbe stuzzicato dall'idea di tornare in Premier League e la società giallorossa avrebbe aperto alla cessione, ma solamente per una cifra superiore a 40 milioni di sterline. Anche il Manchester United monitora la situazione, mentre il Chelsea non sembra intenzionato ad attivare la clausola da 80 milioni. Oltre ad Abraham, l'Aston Villa sta valutando i profili di Jonathan David e Marcus Thuram.

