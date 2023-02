I VOTI DEGLI ALTRI - Cristante 'partita da leader', Dybala 'primo tempo da incubo'

Roma beffata a Salisburgo. I giallorossi infatti cadono nel finale e sono chiamati alla rimonta nel match di giovedì prossimo dell'Olimpico. Il migliore per gli uomini di Mourinho è Bryan Cristante: "Partita da leader intensa, santificata da 13 recuperi e un lancio splendido su cui Abraham potrebbe fare meglio" (La Gazzetta dello Sport). Positiva anche la presazione di Roger Ibanez: "Annulla nell'ordine Fernando e Adamu. Roccioso e presente, anche lui con poche responsabilità sul gol di Capaldo. Se la Roma non subisce granchè per 88 minuti il merito è suo" (Il Messaggero). Male Paulo Dybala: "Primo tempo da incubo, tocca pochi palloni e li sbaglia tutti. Le marcature autriache sono veementi ma lui non sembra quello di sempre. Non rientra nella ripresa complice un fastidio al flessore" (Il Tempo). Sottotono anche la prestazione di Nemanja Matic: "Non troppo preciso a inizio partita, ma col passare dei minuti si assesta, segnalandosi fra quelli che regge meglio l’impatto fisico con gli austriaci. Nell’episodio decisivo arriva però in ritardo." (Il Romanista)

LA MEDIA VOTO DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (Il Messaggero, Il Tempo, La Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, Corriere della Sera, La Repubblica, Il Romanista)

Rui Patricio 6,00

Mancini 6,21

Smalling 6,28

Ibanez 6,43

Zalewski 5,86

Cristante 6,78

Matic 5,28

El Shaarawy 6,28

Pellegrini 6,00

Dybala 5,28

Abraham 5,86

Celik 5,78

Belotti 5,25

Wijnaldum ng

Mourinho 6,08





IL MESSAGGERO

Rui Patricio 6

Mancini 6

Smalling 6

Ibanez 6,5

Zalewski 6

Cristante 6,5

Matic 5

El Shaarawy 6

Pellegrini 5,5

Dybala 5

Abraham 5

Celik 6

Belotti 5

Wijnaldum ng

Mourinho 6





IL TEMPO

Rui Patricio 6

Mancini 6

Smalling 6,5

Ibanez 6,5

Zalewski 5,5

Cristante 7

Matic 5,5

El Shaarawy 6,5

Pellegrini 5,5

Dybala 5

Abraham 6

Celik 5,5

Belotti 5

Wijnaldum ng

Mourinho 6





LA GAZZETTA DELLO SPORT

Rui Patricio 6

Mancini 6,5

Smalling 6,5

Ibanez 6,5

Zalewski 5,5

Cristante 6,5

Matic 5

El Shaarawy 6,5

Pellegrini 6

Dybala 5

Abraham 6

Celik 6

Belotti 5

Wijnaldum 5

Mourinho 6





CORRIERE DELLO SPORT

Rui Patricio 6

Mancini 6,5

Smalling 6,5

Ibanez 6,5

Zalewski 6

Cristante 7

Matic 5,5

El Shaarawy 6

Pellegrini 6

Dybala 5

Abraham 6

Celik 5,5

Belotti ng

Wijnaldum ng

Mourinho





CORRIERE DELLA SERA

Rui Patricio 6

Mancini 6,5

Smalling 6,5

Ibanez 6,5

Zalewski 6

Cristante 7

Matic 5

El Shaarawy 6,5

Pellegrini 6

Dybala 5,5

Abraham 6

Celik 5

Belotti 5

Wijnaldum 5,5

Mourinho 6,5





LA REPUBBLICA

Rui Patricio 6

Mancini 5,5

Smalling 6

Ibanez 6

Zalewski 5,5

Cristante 6,5

Matic 5

El Shaarawy 6,5

Pellegrini 6,5

Dybala 5,5

Abraham 6

Celik 6

Belotti 5,5

Wijnaldum 5,5

Mourinho 6





IL ROMANISTA

Rui Patricio 6

Mancini 6,5

Smalling 6

Ibanez 6,5

Zalewski 6,5

Cristante 7

Matic 6

El Shaarawy 6

Pellegrini 6,5

Dybala 6

Abraham 6

Celik 6,5

Belotti 6

Wijnaldum 5,5

Mourinho 6