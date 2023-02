Calciomercato Roma, dalla Francia: il PSG vuole Mourinho, contatti tra lo Special One e il Football Advisor Campos

Il futuro di José Mourinho è in bilico e, come riportato dal sito francese, il PSG è seriamente interessato a lui per la prossima stagione. L'attuale allenatore Galtier non sta convincendo e i risultati sono tutt'altro che esaltanti. La società parigina quindi vorrebbe un tecnico importante e nella lista dei desideri c'è lo Special One, anche se il sogno resta Zinedine Zidane. Il Football Advisor del PSG, Luis Campos, ha allacciato i contatti con Mourinho, mentre le due società non ne hanno ancora parlato.

(footmercato.net)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE