Domani l'Empoli, 21esimo sold out all'Olimpico. Ufficializzata la lista UEFA: ok Wijnaldum, Karsdorp e Zaniolo. Il 22 presenta un certificato medico di riposo

Niente riposo: la Roma tornerà in campo già domani e affronterà l'Empoli nel match valido per la ventunesima giornata di Serie A. Lo Stadio Olimpico, come sempre, sarà gremito, infatti è atteso il 21esimo sold out consecutivo. I giallorossi si sono allenati nella giornata odierna e hanno svolto l'allenamento di rifinitura, a cui ha preso parte anche Georginio Wijnaldum.

Oggi è stato un giorno molto importante per la Roma, che ha ufficializzato la lista dei calciatori disponibili per la fase eliminazione diretta dell'Europa League: presenti Wijnaldum, Llorente, Solbakken, Karsdorp e Zaniolo. Il numero 22 però resterà fuori dal progetto e ha consegnato un certificato medico alla società per usufruire di un periodo di riposo. Il club ha accettato la decisione, ma valuterà le condizioni del calciatore in base all'evolversi della situazione.

Sul mercato invece spunta Luis Muriel dell'Atalanta. L'attaccante colombiano potrebbe trasferirsi nella Capitale a parametro zero in estate.

I LINK ALLE NOTIZIE PIÙ IMPORTANTI DELLA GIORNATA

LA REPUBBLICA - DISSAPORI, MALINTESI E FRENESIE DI UNO SPOGLIATOIO TROPPO ITALIANO

CORSPORT - LA RETROMARCIA SU ROMA

CALCIOMERCATO ROMA: GIALLOROSSI SU MURIEL, PRONTI A PRENDERLO A ZERO SE NON RINNOVA CON L’ATALANTA

ZANIOLO: RESTA IN LISTA UEFA MA FUORI DAL PROGETTO. CERTIFICATO DEL GIOCATORE, ACCORDATO PERIODO DI RIPOSO DAL CLUB

LISTA UEFA: CI SONO KARSDORP E ZANIOLO. OK WIJNALDUM, SOLBAKKEN E LLORENTE (COMUNICATO AS ROMA)

GIUDICE SPORTIVO: SQUALIFICA DI UN MESE PER FORTI. STOP FINO AL 9/2 PER RAPETTI

POST MATCH - GIRARE INTORNO AL PROBLEMA

TRIGORIA: RIFINITURA IN VISTA DELL’EMPOLI (FOTO)

ROMA-EMPOLI, RIMASTI MENO DI 200 BIGLIETTI: SI VA VERSO IL 21ESIMO SOLD OUT

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL'ETERE ROMANO

