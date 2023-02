Retroscena di mercato svelato dal sito specializzato: nell'ultimo giorno della sessione invernale, José Mourinho ha chiesto a Tiago Pinto di prelevare Luis Muriel dall'Atalanta, ma la mancata cessione di Nicolò Zaniolo ha bloccato tutto.

La Roma, però, resta vigile sulla situazione del colombiano ed è pronta a prenderlo a parametro zero, nel caso in cui decida di non rinnovare il suo contratto in scadenza a giugno con la Dea, che ha un'opzione per un prolungamento annuale.

(calciomercato.com)

