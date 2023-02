Trigoria: rifinitura in vista dell'Empoli (FOTO)

La Roma deve riscattare l'eliminazione in Coppa Italia e può farlo già domani, quando affronterà alle ore 18 l'Empoli nel match valido per la ventunesima giornata di Serie A. I giallorossi hanno lavorato al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' per svolgere l'allenamento di rifinitura in vista del prossimo impegno. Gli uomini di José Mourinho hanno alternato esercizi atletici e con il pallone. Ancora in gruppo Georginio Wijnaldum, sempre più vicino al ritorno in campo. Presente anche Jan Oliveras, terzino della Primavera.