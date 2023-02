BALZANI: "A giugno via sia Pinto che Mourinho" - CIARDI: "Il tecnico sta facendo calcio sostenibile"

Le discussioni sul momento della Roma spaziano dall'intramontabile tema Zaniolo ("Va cercato un compresso col club", dice Xavier Jacobelli), alle valutazioni più generali del momento della Roma. Per Augusto Ciardi: "Se parliamo di calcio sostenibile, Mourinho sta lanciando dei giovani: dicono non si sia calato nella parte, in realtà manda in campo diciottenni".

Sul futuro, Francesco Balzani apre le sue sensazioni: "A giugno non vedremo più sia Tiago Pinto che Mourinho a Trigoria".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Va cercato un compromesso del club con Zaniolo, per recuperare un patrimonio della Roma e della Nazionale. L'eventuale esclusione dalla lista Uefa deciderà il futuro del giocatore anche in campo europeo (XAVIER JACOBELLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

La Roma contro la Cremonese ha giocato veramente male, anche nel secondo tempo quando doveva reagire. Oggi spuntano gli spifferi di spogliatoio. Bisogna capire bene se i giocatori vogliono costruire qualcosa per la Roma o se pensano in proprio (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

La Roma è una squadra che è vero che sta in zona Champions, ma non ha continuità. Un po' come la Lazio. Potevano fare di più in un campionato come questo dove le milanesi e la Juve stentano. Non vedo certezze dalle romane (NANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Se parliamo di calcio sostenibile, Mourinho sta lanciando dei giovani: dicono non si sia calato nella parte, in realtà manda in campo diciottenni. Se è per questo chi non lo fa allora è il direttore sportivo che non vende Zaniolo o spende cifre improponibili per Vina e Shomurodov (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Quello che ha fatto Skriniar è più grave di quello che ha fatto Zaniolo, eppure lo slovacco domenica giocherà il derby. Friedkin deve trovare la soluzione più vantaggiosa per la Roma, e tenerlo fermo 6 mesi non lo è (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Da una squadra con il monte ingaggi della Roma bisogna aspettarsi di più. Dybala non riesce a garantire sessanta partite di altissimo livello a causa degli infortuni (ANDREA CORALLO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Su Zaniolo non deve essere fatta soltanto una scelta tecnica, bisogna vedere anche come potrebbe reagire lo spogliatoio ad un possibile reintegro, mi pare di capire che non sia molto gradito ai compagni (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Gli arbitri detestano la panchina della Roma, ve lo assicuro. Non ti porta nessun vantaggio: da squalifiche, non ti fa recuperare tempo e innervosisce tutti (RICCARDO TREVISANI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Ho la sensazione che a Trigoria a giugno non vedremo più nè Pinto nè Mourinho nè tantomeno Zaniolo (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Purtroppo ci ho messo una sopra e per me ormai non ci sono più possibilità che Mourinho resti sulla panchina della Roma (ROBERTO INFASCELLI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Ora o ti risollevi subito domani con una prestazione di carattere spazzando via l’Empoli oppure la situazione diventa abbastanza grave (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)