Dissapori, malintesi e frenesie di uno spogliatoio troppo italiano

Si legge 2026 e 2027, le scadenze del triumvirato di capitani – Pellegrini, Mancini e Cristante – e ci si chiede se non sia lì il vero problema della Roma. Che ha voluto legare a doppio filo il proprio futuro a un dominante spogliatoio tricolore formato anche da El Shaarawy, Belotti, Spinazzola e Zaniolo. Cinque undicesimi della formazione titolare che è stata clamorosamente eliminata dalla Coppa Italia. (...) Poprio l'allenatore e i calciatori, dopo la sconfitta di Napoli, avevano dato appuntamento alla Coppa Italia. Con pugni e musi duri. Risultato? Sconfitta e fischi. (...) Mourinho mercoledì ha sbagliato tutto, scelte e approccio alla gara. Ma in campo vanno sempre i calciatori, e mercoledì ce n'erano tanti dello zoccolo duro. Quelli che da anni si sono presi i gradi di trascinatori e leader, incapaci però di fare quello in cui erano riusciti tutti quest'anno: non perdere contro la Cremonese. (...)

(La Repubblica)