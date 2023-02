Lista Uefa: ci sono Karsdorp e Zaniolo. Ok Wijnaldum, Solbakken e Llorente (COMUNICATO AS ROMA)

LISTA A

1 Rui Patricio

2 Rick Karsdorp

3 Roger Ibanez

4 Bryan Cristante

6 Chris Smalling

7 Lorenzo Pellegrini

8 Nemanja Matic

9 Tammy Abraham

11 Andrea Belotti

14 Diego Llorente

18 Ola Solbakken

19 Zeki Celik

20 Mady Camara

21 Paulo Dybala

22 Nicolò Zaniolo

23 Gianluca Mancini

24 Marash Kumbulla

25 Georginio Wijnaldum

37 Leonardo Spinazzola

92 Stephan El Shaarawy

99 Mile Svilar



LISTA B 52 Edoardo Bove

55 Ebrima Darboe

58 Filippo Missori

59 Nicola Zalewski

62 Cristian Volpato

63 Pietro Boer

70 Claudio Cassano

72 Luigi Cherubini

73 Giacomo Faticanti

78 Gabriele Baldi

79 Cristian Padula

Rick Karsdorp è stato inserito dalla Roma, con il benestare di José Mourinho nella lista Uefa, e sarà a disposizione del tecnico portoghese per la doppia sfida contro il Salisburgo, valida per il playoff di Europa League. Lo fa sapere il quotidiano romano, che spiega come la presenza dell'olandese nella lista sia un segnale di disgelo tra le parti.

(corrieredellosport.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE

Al momento è rimasto fuori, invece, Benjamin Tahirovic, ma non per scelta tecnica. Come spiega lo stesso giornale, infatti, il classe 2003 non ha ancora maturato la tempistica per poter far parte della lista, ma verrà inserito all'interno di quella B nei prossimi giorni, prima della gara d'andata contro il Salisburgo, per la quale sarà dunque a disposizione di Mourinho.

(corrieredellosport.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE