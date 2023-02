Zaniolo è nella lista Uefa della Roma, ma resta fuori dal progetto. Accordati 30 giorni di riposo dopo una visita a Trigoria

Nicolò Zaniolo è stato inserito nella lista Uefa della Roma per il playoff di Europa League contro il Salisburgo. Lo fa sapere il giornalista Emanuele Zotti, che spiega come quella del classe '99 sia però una presenza formale, in quanto si trova nell’elenco dei giovani formati in Italia. Fa parte della lista perché, alla luce i paletti della UEFA, non avrebbe senso escluderlo, ma resta comunque fuori dal progetto tecnico.

? Lista #UEFA: la #ASRoma ha deciso di inserire #Zaniolo ma la sua è una presenza formale (è nell’elenco dei giovani formati in Italia).Era e resta comunque fuori dal progetto.È stato inserito perché alla luce i paletti della UEFA non avrebbe avuto senso escluderlo@Gazzetta_it pic.twitter.com/OdUyTjAfjd — Emanuele Zotti (@Ema_Zotti) February 3, 2023

Il giornalista Andrea Di Carlo aggiunge che la società giallorossa ha accordato al numero 22 il permesso per rimanere a riposo per 30 giorni, dopo averlo visitato a Trigoria, come richiesto dallo stesso calciatore inviando un certificato medico.

? Nicolò #Zaniolo rimane nella Lista Uefa. Dopo aver inviato certificato medico dove chiedeva di rimanere a riposo per 30 giorni, oggi è stato visitato a #Trigoria e gli è stato accordato. @ilRomanistaweb #ASRoma — Andrea Di Carlo (@Andrea_DiCarlo) February 3, 2023

Lo stesso Di Carlo spiega che la visita di Zaniolo a Trigoria ha messo in luce uno status psicofisico di incompatibilità con l’attività agonistica. Il classe '99 sarà nuovamente valutato dallo staff medico della Roma tra dieci giorni.