Roma-Empoli, rimasti meno di 200 biglietti: si va verso il 21esimo sold out

L'amore dei tifosi della Roma per la propria squadra non ha eguali. Nella giornata di domani, alle ore 18:00, i giallorossi affronteranno l'Empoli di Zanetti, nel match valido per la ventunesima giornata di Serie A. Come ormai di consueto, anche contro i toscani lo Stadio Olimpico sarà sold out (il 21esimo della stagione), infatti sono rimasti solamente 200 biglietti disponibili.

