-1 al Salisburgo, Mourinho: "Dybala, Abraham e Pellegrini non sono al 100%". Stadio Roma, sopralluogo delle Commissioni Sport e Urbanistica a Pietralata

Giornata di vigilia in casa Roma. I giallorossi affronteranno domani sera il Salisburgo nel match valido per il ritorno dei playoff di Europa League e dovranno ribaltare la sconfitta per 1-0 subita nella gara d'andata. José Mourinho e Gianluca Mancini hanno parlato in conferenza stampa e hanno espresso le loro sensazioni riguardanti la sfida europea. I capitolini hanno svolto nel pomeriggio la rifinitura, a cui hanno preso parte anche Paulo Dybala e Tammy Abraham (che ha indossato una maschera speciale in carbonio). I due però rimangono in dubbio per la partita contro il Salisburgo, così come Lorenzo Pellegrini.

Intanto nella giornata odierna le Commissioni Sport e Urbanistica si sono recate a Pietralata per un sopralluogo dell'area dove dovrebbe sorgere il nuovo stadio della Roma. All'incontro era presente anche un comitato contro la costruzione dell'impianto.

LA REPUBBLICA - DYBALA, INTERROGATORIO SEGRETO IN FINANZA: "ADESSO RISCHIA UN MESE DI SQUALIFICA"

CORSPORT - CALCIOMERCATO ROMA: SMALLING NON RIENTRA NEI PIANI DELL'INTER. RITORNO IN PREMIER O PERMANENZA IN GIALLOROSSO

ROMA-CREMONESE: ARBITRA PICCININI - I PRECEDENTI

STADIO ROMA: SOPRALLUOGO A PIETRALATA. BONESSIO: "OPERA IMPORTANTE PER LA CITTÀ"

TRIGORIA, RIFINITURA PRE SALISBURGO: ABRAHAM CON LA MASCHERA PROTETTIVA. PRESENTI DYBALA E PELLEGRINI (FOTO E VIDEO)

CONFERENZA STAMPA, JAISSLE: "OUT FERNANDO, DOMANI CON CORAGGIO" - KOHN: "DYBALA, PELLEGRINI E ABRAHAM? VOGLIAMO MISURARCI CON I MIGLIORI"

CONFERENZA STAMPA, MOURINHO: "PELLEGRINI, DYBALA E ABRAHAM A DISPOSIZIONE, MA NON AL 100%. WIJNALDUM OPZIONE DAL 1'. LE PAROLE DI BERARDI? UNA SUA INTUIZIONE" - MANCINI: "SPERO E PENSO CHE SMALLING RESTI" (VIDEO)

MOURINHO: "VOGLIAMO PASSARE IL TURNO. DYBALA, ABRAHAM E PELLEGRINI IN DUBBIO, DECIDEREMO DOMANI MATTINA"

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL'ETERE ROMANO

