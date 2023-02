6a volta con Piccinini: 4 vittorie e 1 pari. Un solo successo su 5 partite per la Cremonese

Marco Piccinini, di professione ingegnere edile, dirigerà la Roma per la sesta volta in carriera, la seconda in questa stagione. 3-0 al Monza nel precedente di fine agosto, le altre vittorie sono con Verona, in casa, e Crotone e Torino in trasferta nelle stagioni precedenti. Una sola sconfitta, nel 2020/21, quando la Roma di Fonseca fu sconfitta 2-0 al 'Tardini' contro il Parma. Riassunto: 4 vittorie, 1 sconfitta.

5 precedenti anche per la Cremonese che ha un bilancio di tutt'altra forma però: un solo successo, risalente al 23 febbraio del 2014 in Lega Pro, con lo 0-1 in casa della Lumezzane. Da lì in poi, solo dispiaceri o pareggi: sconfitta ancora con la Lumezzane nel 2016 e nell'ultimo precedente, datato agosto 2021, col ko di misura (1-0) a Monza, in Serie B. Due pari, con Alessandria (0-0) sempre in Lega Pro, e Frosinone (2-2) in Serie B, completano il quadro.

LR24