TREVISANI: "All'andata abbiamo visto il 30% del Salisburgo" - PRUZZO: "Sarà una partita molto difficile"

È la vigilia di Roma-Salisburgo e quasi tutta l'attenzione, lungo le frequenze radiofoniche romane, è focalizzata sul ritorno dei playoff di Europa League, in programma domani alle ore 21. "Sarà una gara molto difficile", avverte Roberto Pruzzo, mentre Riccardo Trevisani aggiunge: "Giovedì scorso abbiamo visto il 30% del potenziale del Salisburgo".

Antonio Felici, invece, si concentra sul futuro, prospettando un'ipotesi che vedrebbe José Mourinho diventare qualcosa di più di un allenatore: "In una situazione di scarse risorse economiche, l’unica cosa che si può fare è affidargli tutto e fargli fare il manager all’inglese".

Contro il Salisburgo sarà una partita complicata soprattutto per le difficoltà che ha la Roma a fare gol. Una gara molto difficile (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Per la Roma rappresenta tanto questa partita con il Salisburgo. Sarebbe una qualificazione non banale, per passare devi fare due gol sennò vai ai supplementari. Rappresenta tanto perché arriva dopo la polemica di Mourinho con il pubblico. Ci sarà da stare attenti alla reazione dei tifosi (SANDRO SABATINI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

La mia sensazione sulle scelte per domani è che Mourinho ne rischierà due su tre, magari con Dybala che parte fuori, sperando che non serva farlo entrare (MATTEO DE SANTIS, Tele Radio Stereo, 92.7)

La Roma senza Dybala e Abraham abbassa molto il suo livello tecnico, sono giocatori importanti. Fare gol non è semplice, soprattutto perché la Roma ha sempre avuto difficoltà a segnare (NANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Non aspettatevi il Salisburgo poco produttivo e arrendevole di una settimana fa. Degli austriaci, giovedì scorso, abbiamo visto il 30% del loro potenziale (RICCARDO TREVISANI, Tele Radio Stereo, 92.7)

In una situazione di scarse risorse economiche, l’unica cosa che si può fare è affidare tutto a Mourinho facendogli fare il manager all’inglese. Mi sembra che questo sia l’unico scenario possibile, anche perché l’alternativa è l'addio del portoghese (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

La sensazione è che, nonostante le offerte importanti che potrebbero arrivare, Mourinho abbia l’intenzione di restare alla Roma. Se rimanesse con un mercato fatto bene, diretto in prima persona da lui, penso che si possa guardare addirittura al Napoli (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)